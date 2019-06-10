В Японии изобрели агрегат для управления настроением

Одна из японских компаний анонсировала устройство Multi Sensory Device XVG-01, которое может управлять настроением человека. Презентация агрегата пройдет на конгрессе CES Asia 2019 в Шанхае.

Прибор создан в рамках программы "Trip Project" (Необычные Проекты). Устройство квадратной формы является стилизованным под музыкальный проигрыватель пластинок источником ароматов, изображений и звуков.

Он состоит из деревянного корпуса, круглого дисплея, а также трубки, из которой, судя по всему, будут исходить запахи. Данный прибор создает в помещении атмосферу отличного настроения, пишет газета "Известия".

Особенность устройства в том, что оно синхронизирует музыку и изображения, одновременно сопровождая их приятным ароматом. Все это должно вызывать у человека положительные эмоции и улучшить ему настроение.