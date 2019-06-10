Роскосмос в понедельник разместил на сайте госзакупок первый заказ на производство ракеты-носителя "Ангара-1.2": с ее помощью планируется отправить на орбиту три спутника связи "Гонец-М".

Согласно размещенной в открытом доступе информации, данный аппарат должен быть изготовлен к середине октября 2021 года (к 15-му числу). Начальная цена закупки составляет 2.028 миллиарда рублей.

Заказ государственной корпорации Роскосмос на данную ракету стал первым в ее практике: ранее "Ангару" заказывало и использовало для запуска военных спутников Министерство обороны России.

Отметим, серийное производство ракет-носителей семейства "Ангара" планировалось начать в 2023–2024 годах. Эти ракеты должны заменить эксплуатируемые сейчас носители "Протон-М" и "Рокот".