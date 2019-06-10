Эксперты оценили риск столкновения большого астероида с Землей
10 июня 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
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10 июня 2019, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]
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Эксперты оценили риск столкновения большого астероида с Землей
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