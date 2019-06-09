ФБР рассекретило досье на йети
9 июня 2019, 15:36 [ «Аргументы Недели» ]
Федеральное бюро расследований опубликовало в Twitter 22 документа, находившиеся ранее в закрытoм архиве, связанные с расследованием по пoводу возможного существования снежного человека.
Так, в 1976 году директор информационного центра Питер Берн направил ФБР запрос на проведение анализа 15 волос и тканей, происхождение которых было неизвестно. Однако в итоге оказалось, что волосы относятся к семейству оленевых.
В деле имеются фотографии с очень большим следом, предположительно, снежного человека. Желание увидеть йети привело к организации трех масштабных экспедиций по поиску снежного человека в Непале в конце 50-х годов прошлого века.
Однако, следы снежного человека, которые были обнаружены индийскими военными в Гималаях, на самом деле могли принадлежать крупному самцу гималайского медведя. К такой версии склоняется большинство ученых.