ФБР рассекретило досье на йети

Федеральное бюро расследований опубликовало в Twitter 22 документа, находившиеся ранее в закрытoм архиве, связанные с расследованием по пoводу возможного существования снежного человека.

Так, в 1976 году директор информационного центра Питер Берн направил ФБР запрос на проведение анализа 15 волос и тканей, происхождение которых было неизвестно. Однако в итоге оказалось, что волосы относятся к семейству оленевых.

В деле имеются фотографии с очень большим следом, предположительно, снежного человека. Желание увидеть йети привело к организации трех масштабных экспедиций по поиску снежного человека в Непале в конце 50-х годов прошлого века.

Однако, следы снежного человека, которые были обнаружены индийскими военными в Гималаях, на самом деле могли принадлежать крупному самцу гималайского медведя. К такой версии склоняется большинство ученых.