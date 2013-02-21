ООН предлагает методы противостояния угрозам столкновения с небесными объектами

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21 февраля 2013, 14:31 [ «Аргументы Недели» ]

Фото Центра новостей ООН с сайта un.org

Утвердить рекомендации Инициативной группы по объектам, сближающимся с Землей, должны сегодня в Вене. Там проходит 50-я сессия Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях.

В июне эти рекомендации будут переданы на рассмотрение самого Комитета, передает Центр новостей ООН.

Рекомендации сводятся к тому, чтобы обеспечить своевременное обнаружение ОСЗ, определить риск столкновения и принять решение о порядке действий в случае опасности.

Государствам-членам, совместно с космическими агентствами, рекомендуется создать консультативную группу по смягчению последствий бедствий. Согласно рекомендациям, эта группа должна состоять из представителей космических держав и соответствующих организаций.

Для создания такой группы времени у землян предостаточно: один из участников сегодняшней пресс-конференции в Вене, Исполнительный директор программы НАСА по ОСЗ Линдли Джонсон заявил, что в ближайшие столетия какой-либо угрозы Земле со стороны объекта размером более километра не предвидится.

50-я сессия Научно-технического подкомитета Комитета ООН по использованию космического пространства в мирных целях завершит свою работу завтра.

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