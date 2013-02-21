Ученые: Главная звезда α Центавра А похожа по строению на Солнце

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"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
//Наука
21 февраля 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]
"Верующий трансвестит с губищами портовой девки, которая еще и врет", интервью Собчак с Лободой получилось "не рыба не мясо"
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Если киевские власти не смогут договориться с Российской Федерацией о транзите газа в следующем году, Украина понесет «колоссальные потери». С соответствующим прогнозом…
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