Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Ученые: Главная звезда α Центавра А похожа по строению на Солнце

, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Довольно долгое время ученые пытались обнаружить звезду, схожую по строению с Солнцем, сотрудники Гетеборгской обсерватории нашли общее между звездой системы Альфа Центавры А (α Центавра А) и Солнцем.
 
Альфа Центавра — звёздная система в созвездии Центавра, ближайшая к Солнцу. Состоит из трёх компонентов-звезд: тесная двойная система α Центавра А и α Центавра B и невидимый невооружённым глазом красный карлик Проксима Центавра (последнюю звезду обычно рассматривают отдельно).
 
Ранее было доказано, что две главные звезды α Центавра А и α Центавра B близки по характеристикам к Солнцу. Возраст системы Альфа Центавра оценивается в 6 миллиардов лет, что больше возраста Солнца, который составляет 4,5 миллиарда лет. Обе звезды вращаются вокруг общего центра масс по эллиптической орбите.
 
Теперь установлено, что звезда Альфа Центавры А имеет холодную прослойку между раскаленной атмосферой и ее поверхностью, что также характерно и для Солнца.
 
Специалисты из Космической обсерватории Онсала в Гетеборге нашли очень холодный слой внутри звезды Альфа Центавры А при помощи орбитальной обсерватории «Гершель», которая работает в инфракрасном диапазоне.
 
Внутри α Центавра А астрофизиками найден аномально холодный слой между поверхностью светила и его атмосферой.
ЕП

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее заявление в разговоре с представителями прессы сделал российский политтехнолог Марат Баширов.

Конфликт в Донбассе на самом деле был порожден газовым вопросом и борьбой за газовый рынок Европы. Соответствующее…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан