Ученые: Главная звезда α Центавра А похожа по строению на Солнце

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21 февраля 2013, 10:48 [ «Аргументы Недели» ]

Довольно долгое время ученые пытались обнаружить звезду, схожую по строению с Солнцем, сотрудники Гетеборгской обсерватории нашли общее между звездой системы Альфа Центавры А (α Центавра А) и Солнцем.

Альфа Центавра — звёздная система в созвездии Центавра, ближайшая к Солнцу. Состоит из трёх компонентов-звезд: тесная двойная система α Центавра А и α Центавра B и невидимый невооружённым глазом красный карлик Проксима Центавра (последнюю звезду обычно рассматривают отдельно). Ранее было доказано, что две главные звезды α Центавра А и α Центавра B близки по характеристикам к Солнцу. Возраст системы Альфа Центавра оценивается в 6 миллиардов лет, что больше возраста Солнца, который составляет 4,5 миллиарда лет. Обе звезды вращаются вокруг общего центра масс по эллиптической орбите.

Теперь установлено, что звезда Альфа Центавры А имеет холодную прослойку между раскаленной атмосферой и ее поверхностью, что также характерно и для Солнца.

Специалисты из Космической обсерватории Онсала в Гетеборге нашли очень холодный слой внутри звезды Альфа Центавры А при помощи орбитальной обсерватории «Гершель», которая работает в инфракрасном диапазоне.

Внутри α Центавра А астрофизиками найден аномально холодный слой между поверхностью светила и его атмосферой.