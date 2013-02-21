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21 февраля 2013, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Марсоход NASA Curiosity продолжает бурить, искать и исследовать: добыты образцы вещества изнутри пробуренного марсоходом камня, сообщили представители Лаборатории реактивного движения NASA.

Полученная марсоходом "каменная пыль" будет доставлена в химические лаборатории SAM и CHEMIN внутри корпуса Curiosity в течение нескольких дней, где начнется ее анализ.

По данным NASA, полученный при бурении образцы не были обычного для Марса ржаво-красного цвета, образцы песка оказались серого цвета.