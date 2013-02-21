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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Наука

Марсоход NASA Curiosity продолжает бурить, искать и исследовать

, 09:37 [ «Аргументы Недели» ]

Марсоход NASA Curiosity продолжает бурить, искать и исследовать: добыты образцы вещества изнутри пробуренного марсоходом камня, сообщили представители Лаборатории реактивного движения NASA. 
 
Полученная марсоходом "каменная пыль" будет доставлена в химические лаборатории SAM и CHEMIN внутри корпуса Curiosity в течение нескольких дней, где начнется ее анализ.
 
По данным NASA, полученный при бурении образцы не были обычного для Марса ржаво-красного цвета, образцы песка оказались серого цвета.
ЕП

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