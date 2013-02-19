Наблюдая за мидиями, ученые изобрели клей для проведения хирургических операций

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19 февраля 2013, 19:35 [ «Аргументы Недели» ]

otvetin.ru

Благодаря способности мидий прикрепляться к любым морским камням, ученые из Университета Калифорнии смогли разработать специальный клей для проведения хирургических операций.

Как известно, мидии обитают в приливно-отливной зоне, в которой очень остро стоит проблема прикрепления к какому-либо объекту, и именно специальный клей, содержащий порядка 15 белков, позволяет этим организмам удерживаться на субстрате. Клей способен застывать непосредственно под водой.



Разработанное вещество не очень дорого, при этом оно способно склеивать даже влажные биологические ткани, что крайне важно, когда проводятся операции при выявлении внутриутробных дефектов развития плода, например. Реконструкция человеческих тканей внутри организма — одна из важнейших проблем хирургии. Вещества, подобные клею, выделяемому двустворчатыми моллюсками, помогут ее решить. Еще одна команда исследователей занимается разработкой аналогов «клея» мидий, с помощью которых можно будет прочно и надолго склеивать сломанные кости или зубы, не вызывая реакции отторжения.



