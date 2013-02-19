Программу, где курсором управляет не рука, а голос изобрели российские школьники

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19 февраля 2013, 15:57 [«Аргументы Недели. Волгоград», Сергей Зарубин, Волгоград ]

Волгоградские школьники Евгений Попов и Артем Федотов разработали программу, в которой с помощью голоса можно управлять компьютерным курсором. Свое изобретение они готовятся представить на международном конкурсе «intel ISEF» в Соединенных Штатах Америки.

На Балтийском научно-инженерном конкурсе, который проходил в январе, работа была удостоена Гран-При. Ученым в жюри понравились и технические параметры и социальная подоплека проекта. Для инвалидов, имеющих проблемы с руками, такая программа просто находка.

«Алгоритм созданной нами программы таков, что для управления процессом нужен только щелчок мыши и потом достаточно произносить звуки, чтобы курсор двигался по нужной вам траектории, - рассказал корреспонденту «АН-онлайн» Евгений Попов, - При настройке каждому звуку соответствует какое-то направление».

«Программы управления компьютером с помощью голоса уже существуют, но они, как правило, привязаны к словам и языку. Например, стандартный windows поддерживает такую, где нужно не только знать английский, но и четко произносить слова, -- продолжает объяснение Артем Федотов. - Что для человека-инвалида проблема. Ведь у ребенка с ДЦП, например, страдает и опорно-двигательный аппарат, и речь».

Это не первый случай, когда Евгений и Артем заставили компьютер послужить людям с ограниченными возможностями здоровья. Прошедшим летом во время работы Всероссийской летней школы для одаренных подростков «Лифт в будущее» вундеркинды из Волгограда вместе со старшекурсником МГУ Алексеем Гусевым придумали компьютерную игру, которая помогает в лечении астмы.

Принцип таков – чем громче крикнуть, тем выше на дисплее взлетает самолетик. Дуть тоже подходит. Самолет при этом ловит звезды-призы на разных уровнях. И если для обычного ребенка все это может быть только развлечением, то для детей, которым нужны регулярные тренировки дыхательных путей, это превращается еще и в лечение.

В октябре прошлого года ребят с этой работой приглашали на конкурс «Ученые будущего» в рамках фестиваля науки в МГУ. Там мальчики решили, что эту разработку нужно развивать. И идея с управляемым криком и дыханием самолетиком превратилась в совсем уж уникальную – с помощью голоса задавать траекторию курсору.

«Пока наша последняя разработка - это только хорошая идея. Но если у нее окажется счастливая судьба, мы будем рады, что она поможет людям с ограниченными возможностями здоровья.