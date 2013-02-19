NASA: Чебаркульский метеорит — второй по величине после тунгусского

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19 февраля 2013, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

По уточнённым данным специалистов NASA ( Американского космического агентства) вес чебаркульского метеорита составил около 10 тысяч тонн, ранее предполагалось, что вес метеорита 7 тысяч тонн.

Энергия, которая освободилась при взрыве метеорита во время прохождения через плотные слои атмосферы, в 30 раз превысила мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму.