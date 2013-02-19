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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

NASA: Чебаркульский метеорит — второй по величине после тунгусского

19 февраля 2013, 08:08 [ «Аргументы Недели» ]

По уточнённым данным  специалистов NASA ( Американского космического агентства)  вес чебаркульского метеорита составил около 10 тысяч тонн, ранее предполагалось, что вес метеорита 7 тысяч тонн.
 
Астрофизики NASA считают, что чебаркульский метеорит, упавший в Челябинской области в пятницу 15-го февраля, второй по величине, после тунгусского метеорита.
 
Энергия, которая освободилась при взрыве метеорита во время прохождения через плотные слои атмосферы, в 30 раз превысила мощность бомбы, сброшенной США на Хиросиму.
ЕП

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