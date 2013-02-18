//Наука
Учёные назвали причину, по которой дети, повзрослев, могут стать уголовниками
18 февраля 2013, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
18 февраля 2013, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]
Российский сенатор Алексей Пушков считает, что нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому не позволят посадить его предшественника Петра Порошенко.
Депутат от партии «Слуга народа» Ирина Верещук считает, что Украине не нужно бездумно гнаться за европейскими ценностями. Она заявила, что страна имеет собственные…
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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку в подмосковном аэропорту "Жуковский" самолёта А321 .
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу совершившего аварийную посадку…
В знаменитом гайдаевском фильме «Бриллиантовая рука» главный герой…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
Солженицын назвал свою книгу об исторических взаимоотношениях русских…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Российская топливно-энергетическая отрасль весь прошлый год пахала…
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Этой осенью должны подвести первые результаты исполнения майских…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
На прошедшем в начале сентября Восточном экономическом форуме…
Интервью
Один из пловцов-экстремалов, участников марафона, Заур Закраилов дал эксклюзивное интервью «Аргументам недели». В ходе беседы он поведал о том, как…
Генеральный секретарь Российско-турецкого форума общественности Сергей Марков рассказал о причинах, из-за которых участились случаи с летальным…
В МЧС сообщили, что в воскресенье, 22 сентября, москвичей ожидает мокрый снег и сильный ветер. Отмечается, что порывы ветра начнут усиливаться с 9.00…
Врачи посоветовали всем любителям винограда есть его вместе с косточками. По словам специалистов, виноградные косточки представляют собой кладезь…
Бывший солист Большого театра артист балета Николай Цискаридзе признался, что о размере своей пенсии узнал по сообщениям в СМИ. По словам танцора, за более чем 10 лет в…
Герцогиня Сассекская Меган Маркл и принц Гарри внесли крупные инвестиции в будущее своего сына Арчи. Как и многие родители, члены королевского семейства сделали…
Несмотря на охвативший мир ужас перед онкологией врачи заявили, что рак – это далеко не самый страшный диагноз из возможных. Для примера специалисты перечислили пять…
Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк рассказала, что её дети от второго брака Анна и Майкл Стрюковы не любят, когда их маму публично обсуждают или задают…
Министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила, что готовится проект, согласно которому пациенты смогут бесплатно или со скидкой получать жизненно необходимые…
Стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении мужчины, который подозревается в убийстве 18-летней девушки Екатерины в Ленинском районе Саратова. Злоумышленник…
Режиссёр Никита Михалков в больнице проходит реабилитацию после перенесенного недавно хирургического вмешательства. Отмечается, что операция стала седьмой по счету.
Член Совета по международным отношениям при Владимире Путине Богдан Безпалько оценил высказывания украинского депутата Ирины Верещук о том, что Европа нуждается в Украине…
Происшествия
Житель США Стивен Вебер решил сделать предложение руки и сердца своей возлюбленной Кенеши Антуан необычным способом. Однако важный день закончился для пары трагическим…
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию, которая сложилась в Соединённых Штатах вокруг телефонного разговора президента Дональда Трампа…
Врач-кардиолог рассказал, сколько шагов нужно совершать в день, чтобы сохранить здоровой сердечно-сосудистую систему. Юрий Конев отметил, что при несоблюдении режима…
Шоу-бизнес
Известная голливудская актриса Анджелина Джоли поделилась с поклонниками фотографией в образе блондинки. Согласно информации в СМИ, знаменитость преобразовалась ради роли…
В одном из отелей турецкой Аланьи руководство гостиницы разрешило постояльцам бить посуду, крушить мебель и даже разбивать бытовую технику. Таким образом предполагается…
Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу объяснил, почему Россия и Украина "рано или поздно" придут к миру и согласию. По его словам, он уверен, что время для этого…
Происшествия
В воскресенье, 22 сентября, в подмосковном городе Люберцы на улице Электрификации загорелось офисное здание. Известно, что над зданием поднялся густой чёрный дым.…
Глава патриаршей комиссии по делам семьи протоиерей Димитрий Смирнов признался, что однажды «дал по роже» своему воспитаннику за то, что тот ругался матом.
В мире
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…
Экономика
Эксперты Финансового университета при правительстве России провели опрос среди жителей крупных и малых городов РФ, чтобы выявить объём производства самодельного…
Российские звёзды признались, какую пенсию получают. Оказалось, что у многих отечественных знаменитостей пенсия не выше, чем у среднестатистического жителя страны.
Шоу-бизнес
Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…
Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…
Сергей Шойгу предположил, могут ли в России отменить срочную службу в армии и чем это грозит для страны. Министр обороны отметил, что служба в армии вызывает у населения…
Политика
Министр обороны РФ Сергей Шойгу рассказал о том, чего бы он хотел сейчас больше всего. По его словам, он часто скучает по советским временам, но "не по каким-то отдельным…
Минувшей ночью в Новой Москве в поселении Сосенское произошло нападение на 20-летнюю девушку. Неизвестный подошёл к ожидающей на остановке девушке автобус и нанёс…
Экс-президент Украины Пётр Порошенко заявил, что «мальчикам» из нынешнего правительства страны не удастся «упрятать» его в тюрьму. Порошенко отметил, что на протяжении…
Примгидромет сообщил о траектории тайфуна "Тапа", который надвигается на Приморский край. Синоптики уточнили, что он пройдет по более благоприятной для региона…
Полиция Абхазии сообщила, что пропавшая в Москве 14-летняя теннисистка Эрика Кварчия найдена живой. Известно, что 18 сентября спортсменка вылетела в Москву, после чего…
В индийском штате Раджастхан 24-летняя девушка родила младенца с четырьмя ногами и тремя руками. Отмечается, что второй ребёнок появился на свет совершенно здоровым, без…
Латвийская академия художеств отметила столетие. В честь данного праздника был проведен не совсем обычный перформанс, который ввел латышскую публику в «ступор».
В Северной столице полиция задержала двух человек, которые подозреваются в размещении фотографий политиков, звезд шоу-бизнеса и журналистов на надгробиях Смоленского…
Местный житель снял на видео полет российского истребителя Су-27 в каньоне у плато Мангуп в Крыму. На кадрах видно, что пилот маневрировал в горах, а после стремительно…
Сегодня, 21 сентября «Зенит» дома на стадионе «Санкт-Петербург» принял «Рубин» в матче 10-го тура российской Премьер-лиги. Главный арбитр поединка Сергей Карасёв…
Президента украинского государства Владимира Зеленского во время закрытой части форума YES до слез рассмешила шутка про стереотипный чат между странами, которую показала…
Накануне, 20 сентября, в России появились новые модели смартфонов Apple. Обычно событие вызывает ажиотаж, а покупатели образуют толпы перед магазинами, однако на этот…
Интервью
Когда мы вступаем в брак, то думаем, что это навсегда: и в горе, и в радости, до последнего вздоха. Так мечтают многие пары. Но в реальности, порой, получается иначе…
Телеведущий Савик Шустер заявил, что подаст в суд на олигарха Игоря Коломойского, иск связан с защитой чести и достоинства: между ними произошла перепалка в эфире…
Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева отчитала Ксению Собчак за насмешку над королем поп-музыки Филипом Киркоровым. О ссоре двух звезд рассказал музыкальный…
Происшествия
Пятнадцать российских туристов пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия с автобусом в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщили журналистам…
Следы ведут в Германию. Но саму скандальную политическую акцию начал украинский холдинг. Корреспондент АН выяснил, кто стоит за очередной акцией по разжиганию ненависти…
Абхазская теннисистка Эрика Кварчия прибыла авиарейсом Самара-Москва во Внуково вечером 18 сентября. В настоящее время ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщило…
Instagram продолжит испытывать механизмы цензуры. На этот раз ресурс хочет «защитить» подростков от рекламы пластической хирургии и продуктов для похудения, пишет…
Продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий…
Правоохранительные органы Греции арестовали авиапирата, находившегося в розыске за захват самолета в 1985 году. Об этом сегодня сообщило управление полиции Южной части…
Красная роза, черный фрак, вот так банально представили нового холостяка на ТНТ. Хотя, для рэпера Гуфа, чья личная жизнь давно превратилась в череду неудачных романов…
Двое военнослужащих 201-й российской военной базы в Таджикистане получили ножевые ранения и были госпитализированы. Об этом сегодня сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД…
Авиа, ж/д транспорт
Самолет Boeing-747, выполнявший рейс из турецкой Антальи, вместо приземления во Внуково совершил посадку в штатном режиме в воздушной гавани Шереметьево. Об этом…
Рынок косметики и парфюмерии в стране падает второй год подряд, сообщает исследовательская компания GfK. По ее данным, сейчас сетевые магазины пытаются удержать…