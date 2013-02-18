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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Учёные назвали причину, по которой дети, повзрослев, могут стать уголовниками

18 февраля 2013, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Давно известно, что долгий просмотр телевизионных программ вреден для ребенка, однако теперь родители должны стать еще внимательней к времяпровождению своих детей, так как озвучено очень опасное следствие телемании.
 
Новозеландские ученые из университета Отаго, доказали, что частый просмотр телепередач в детстве способствует тому, что у растущего ребенка формируется асоциальная личность, назван даже "порог", за пределами которого эта опасность возрастает в разы, пишут Интернет-СМИ.
 
По мнению ученых, каждый час, проведенный в детстве за просмотром телепрограмм вечером в будни, на треть повышает риск судимости во взрослой жизни. 
 
Исследование началось в 1975 г., в нем приняли участие 1000 детей  1972-го и 1973-го года рождения, родившиеся в новозеландском городе Дунедин. Дети ежегодно отчитывались устроителям эксперимента о том, как часто в среднем они смотрят телевизор.
ЕП

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