Учёные назвали причину, по которой дети, повзрослев, могут стать уголовниками

//Наука

18 февраля 2013, 19:06 [ «Аргументы Недели» ]

Давно известно, что долгий просмотр телевизионных программ вреден для ребенка, однако теперь родители должны стать еще внимательней к времяпровождению своих детей, так как озвучено очень опасное следствие телемании.

Новозеландские ученые из университета Отаго, доказали, что частый просмотр телепередач в детстве способствует тому, что у растущего ребенка формируется асоциальная личность, назван даже "порог", за пределами которого эта опасность возрастает в разы, пишут Интернет-СМИ.

По мнению ученых, каждый час, проведенный в детстве за просмотром телепрограмм вечером в будни, на треть повышает риск судимости во взрослой жизни.

Исследование началось в 1975 г., в нем приняли участие 1000 детей 1972-го и 1973-го года рождения, родившиеся в новозеландском городе Дунедин. Дети ежегодно отчитывались устроителям эксперимента о том, как часто в среднем они смотрят телевизор.