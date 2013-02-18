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18 февраля 2013, 18:26 [ «Аргументы Недели» ]

Из ГНПРКЦ "ЦСКБ-Прогресс" на космодром Байконур в понедельник доставлен научный космический аппарат "Бион-М" №1, сообщает Роскосмос, запуск космического аппарата запланирован на весну 2013г.

Подготовка к запуску начнется на площадке 112 космодрома Байконур, запуск спутника осуществит ракета-носитель "Союз-2.1б".