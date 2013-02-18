Ученые обнаружили среди звезд Млечного пути бешеных демонов

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18 февраля 2013, 13:49 [ «Аргументы Недели» ]

Американские ученые обнаружили мчащимися на невероятной скорости сквозь Млечный путь шесть звезд. Астрономы предполагают, что звезды, масса которых приближается к солнечной, вылетели из черной дыры, находящейся в самом центре галактики.

Ученые выдвинули версию, согласно которой эти безумные демоны были когда-то частями двойных звездных систем. Но черная дыра сожрала их близнецов, а их самих выплюнула, придав невероятную скорость. Астрономы назвали это явление «сверхскоростные звезды». Студентка университета Огайо Кейт Хоукинс считает, что несмотря на очень высокую скорость, гравитация не даст «сверхскоростным» звездам вырваться за пределы Млечного пути, пишет Аргументы.РФ.

Обнаружив эти звезды, ученые считают, что они могут ответить на вопрос, какие процессы лежат в основе формирования звездных тел в пыльном облаке в центре галактики, находящейся в 26 тысячах световых лет от Земли.

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