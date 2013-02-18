Россия и Куба договорились о сотрудничестве в космосе

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18 февраля 2013, 13:37 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Roscosmos.ru

Россия подпишет с Кубой соглашение о сотрудничестве в области мирного исследования космоса, сообщается на сайте правительства России.

Отмечается, что документ будет направлен на развитие российско-кубинского сотрудничества по вопросам космических телекоммуникаций, спутниковой навигации, космической медицины и биологии, и предполагает возможную подготовку кубинских кадров.

При этом, на данный момент не сообщается о конкретных совместных проектах.

По всей видимости, подписание соглашения никак не связано с падением метеоритов над территорией России и Кубой, которое произошло с разницей в два дня. В пятницу произошел разрушительный взрыв метеорита над Челябинской областью, от которого пострадали 1200 человек. Сразу после падения челябинского метеорита кубинские СМИ распространили информацию, что в среду, жители города Родас в центре Кубы также видели падение метеорита и взрыв, однако сообщений о пострадавших и разрушениях не поступало.