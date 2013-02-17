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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Ученые не теряют надежды найти на дне океана новые антибиотики

17 февраля 2013, 18:18 [ «Аргументы Недели» ]

Ученые не теряют надежды найти на дне океана новые бактерии или грибки, вырабатывающие антибиотики, над проектом работает группа под руководством сотрудников Университета Абердина, бюджет программы 8 млн фунтов.
 
Ранее ученые уже заявляли, что в скором времени привычные антибиотики не смогут останавливать воспалительные процессы в организме в силу приспособляемости бактерий.
 
В результате нового научного проекта отобраны несколько экземпляров глубоководных бактерий, ученые намерены вырастить такие организмы в лабораторных условиях, а полученные из них препараты, как надеются эксперты, помогут справиться со стойкими бактериями.
 
С осени научная работа начнетсяв самой длинной впадине мирового океана — в Атакамском желобе, пишут Интернет-СМИ.
ЕП

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