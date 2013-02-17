Роскосмос и РАН теперь станут серьезнее относиться к угрозам космоса

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17 февраля 2013, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Совместная работа Российской академии наук и Федерального космического агентства на сегодняшний день заключается в разработке новой программы, позволяющей больше узнать о космической опасности.

Об этом сообщил Юрий Макаров, являющийся начальником Управления стратегического планирования целевых программ.

«Нам необходимо решить задачу повышения знаний о возможных опасных объектах, потому мы разрабатываем совместную программу с РАН, - сообщил Макаров, а затем добавил, - В том числе, для этого мы создаем новые средства наблюдения. Судя по масштабам проблемы мы, можно сказать, находимся лишь в самом начале пути».



В России уже имеются заделы, по словам Макарова, в рамках Федеральной целевой космической программы, по формированию систем мониторинга околоземного пространства, чтобы предотвратить возможные угрозы техногенного или же космического характера, сообщает profi-forex.org.

Ранее «АН» сообщали: поиски обломков метеорита, взорвавшегося над Челябинской областью и принесшего ущерб свыше миллиарда рублей, были завершены в субботу вечером.



