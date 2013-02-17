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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

Роскосмос и РАН теперь станут серьезнее относиться к угрозам космоса

17 февраля 2013, 11:08 [ «Аргументы Недели» ]

Совместная работа Российской академии наук и Федерального космического агентства на сегодняшний день заключается в разработке новой программы, позволяющей больше узнать о космической опасности.

 Об этом сообщил Юрий Макаров, являющийся начальником Управления стратегического планирования целевых программ.
«Нам необходимо решить задачу повышения знаний о возможных опасных объектах, потому мы разрабатываем совместную программу с РАН, - сообщил Макаров, а затем добавил, - В том числе, для этого мы создаем новые средства наблюдения. Судя по масштабам проблемы мы, можно сказать, находимся лишь в самом начале пути».
 
В России уже имеются заделы, по словам Макарова, в рамках Федеральной целевой космической программы, по формированию систем мониторинга околоземного пространства, чтобы предотвратить возможные угрозы техногенного или же космического характера, сообщает profi-forex.org.
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