Главный редактор АН Андрей Угланов о падении метеорита

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16 февраля 2013, 12:15 [ «Аргументы Недели» ]

Метеоритный дождь, над южной частью Урала прошел в пятницу. Один из метеоритов взорвался в небе на Челябинском. Мощной взрывной волной выбило стекла в сотнях зданий. Число пострадавших к вечеру пятницы возросло до 950 человек.

Об этом и о том как предотвратить подобные катаклизмы, говорил в пятницу 15 февраля главный редактор "Аргументов Недели" Андрей Угланов в интервью телеканалу "Эксперт". Видеозапись этого интервью вы можете посмотреть по ссылке указаной ниже:

http://expert.ru/2013/02/15/news-18_30/