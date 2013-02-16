Жители Северного полушария смогут наблюдать комету

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16 февраля 2013, 11:41 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Cosmostv.org

Самая яркая комета за последние 6 лет, C/2011 L4, станет видимой для жителей Земли уже 5 марта - в Южном полушарии. В Северном полушарии комету можно будет увидеть невооруженным глазом с 12 по 24 марта, сообщает Florida Today.

Комета была открыта в июне 2011 года, с помощью телескопа системы Pan-STARRS, расположенной на склоне горы Халеакала острова Мауи (Гавайи). Как считают ученые, C/2011 L4 могла прийти из Облака Оорта, гипотетической сферической области Солнечной Системы, служащей источником долгопериодических комет.

Это не единственная комета, которая приблизится к Земле в 2013 году. В ноябре, как ожидается, комета ISON станет одной из самых ярких комет десятилетия, она будет ярче, чем полная Луна. По оценкам ученых, ее можно будет наблюдать невооруженным взглядом в обоих полушариях с ноября по январь 2014 года.

Обе кометы не представляют опасности для Земли, как и астероид 2012 DA14, который в ночь на субботу по московскому времени прошел в 27 тыс. км от Земли. В пятницу в NASA официально отмели версию, что этот астероид связан с метеоритом, упавшим в Челябинской области.

Как сообщает Space.com, ученые из Университета Западного Онтарио оценили мощность взрыва челябинского метеорита в 100-300 килотонн, что равняется взрывам нескольких атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму в 1945 году.

Данные о пострадавших в Челябинской области уточнялись в течение всего дня. На вечер пятницы МВД сообщало о 1200 обратившихся за медицинской помощью, в том числе двое – с тяжелыми ранениями.