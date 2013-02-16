НАСА: Астероид диаметром около 45 м к земле приблизился близко

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16 февраля 2013, 07:16 [ «Аргументы Недели» ]

Астероид 2012 DA14 размером примерно с 15-этажный дом приблизился к Земле на расстояние 27 тысяч 700 км и удалился от нашей планеты. Самую близкую к Земле точку своей орбиты астероид весом 130 тысяч тонн миновал в 19:25 по Гринвичу (23:25 по московскому времени) 15 февраля.

Максимально близко он пролетал над восточной частью Индийского океана.

Астероид 2012 DA14 был открыт в феврале 2012 года испанскими учеными в обсерватории Ла Сагра. Расчеты показали, что через год этот объект пролетит очень близко к земной поверхности. Некоторые астрономы не исключали его столкновения с Землей. Диаметр астероида составляет около 45 метров, а масса — около 130 тысяч тонн.

По мнению ученых НАСА, произошедшее в пятницу утром падение метеорного дождя в районе Урала в России никак не было связано с приближением к Земле астероида 2012 DA14. Это очень редкое астрономическое совпадение.

Астероид 2012 DA14 можно было наблюдать в северной Австралии, в восточной Азии и в России. Из-за малого размера увидеть его можно было только с помощью сильного бинокля или телескопа.