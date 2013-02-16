Опасный астероид прошел мимо Земли

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16 февраля 2013, 00:32 [«Аргументы Недели», Петр Горбатенко, Москва ]

Фото с сайта Bigthink.com

Астероид 2012 DA-14, приблизившись к Земле на минимальное расстояние в 27,7 тыс. км, как и предполагали ученые, избежал столкновения в поверхностью нашей планеты и теперь отдаляется от нее.

Момент максимального сближения произошел в 23.25 мск, что зафиксировал телескоп в австралийском Брисбене, откуда ведется прямая трансляция прохождения астероида. На своем официальном сайте NASA продолжает передавать изображения астероида.

Ранее в Национальном управлении по воздухоплаванию и исследованию космического пространства США официально отмели какую-либо связь астероида с метеоритом, который упал в пятницу утром в Челябинской области, подчеркнув, что оба космических тела подошли к Земле с разных направлений. В настоящее время сообщается о 1200 пострадавших от взрыва метеорита, сообщает "Голос России".

Как рассказали представители Роскосмоса на пресс-конференции, посвященной последствиям падения метеорита на Урале, астероид 2012 DA-14 был обнаружен испанской обсерваторией в 2011 году. Ученые сразу выяснили, что опасности его столкновения с Землей нет.