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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

NASA 1 марта запустит миссию SpaceX на МКС

15 февраля 2013, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

NASA и его международные партнеры 1 марта планируют запустить миссию SpaceX на Международную Космическую Станцию, запуск Space Exploration Technologies (SpaceX) запланирован на 10:10 утра EST (9: 10 утра CST).
 
Миссия стартует с космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал в штате Флорида, США.
ЕП

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Общество

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