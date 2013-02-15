NASA 1 марта запустит миссию SpaceX на МКС

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15 февраля 2013, 10:59 [ «Аргументы Недели» ]

NASA и его международные партнеры 1 марта планируют запустить миссию SpaceX на Международную Космическую Станцию, запуск Space Exploration Technologies (SpaceX) запланирован на 10:10 утра EST (9: 10 утра CST).

Миссия стартует с космического стартового комплекса 40 на мысе Канаверал в штате Флорида, США.