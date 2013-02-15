Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Наука

NASA: У астероида 2012 DA14 нет шансов столкнуться с Землей

15 февраля 2013, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте NASA сегодня вечером будет вестись в реальном времени трансляция полета астероида 2012 DA14 на минимальном от Земли расстоянии, NASA сообщает, что у астероида 2012 DA14 нет шансов столкнуться с Землей.
 
Малый околоземных астероидов 2012 DA14 пройдет очень близко к Земле 15 февраля, полет астероида будет проходить в непосредственной близости геосинхронных метеоспутников и спутников связи.
 
"Нет никаких шансов, что астероид 2012 DA14 может столкнуться с Землей", - сообщается на сайте NASA.
 
На сайте NASA можно посмотреть хронику полета астероида 2012 DA14, начало трансляции в 9 вечера по среднеевропейскому времени. Диаметр астероида - 45 метров, скорость полета - 8 километров в секунду.
 
Тем временем, в преддверии полета астероида на Челябинскую область России обрушился метеоритный дождь.
 
ЕП

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.

Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В октябре 2018 года Генпрокуратура Латвии завершила начатый в 2006 году уголовный процесс о возможном участии авиатора Херберта Цукурса в уничтожении евреев. Данный факт…