NASA: У астероида 2012 DA14 нет шансов столкнуться с Землей

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15 февраля 2013, 09:52 [ «Аргументы Недели» ]

На сайте NASA сегодня вечером будет вестись в реальном времени трансляция полета астероида 2012 DA14 на минимальном от Земли расстоянии, NASA сообщает, что у астероида 2012 DA14 нет шансов столкнуться с Землей.

Малый околоземных астероидов 2012 DA14 пройдет очень близко к Земле 15 февраля, полет астероида будет проходить в непосредственной близости геосинхронных метеоспутников и спутников связи.

"Нет никаких шансов, что астероид 2012 DA14 может столкнуться с Землей", - сообщается на сайте NASA.

На сайте NASA можно посмотреть хронику полета астероида 2012 DA14, начало трансляции в 9 вечера по среднеевропейскому времени. Диаметр астероида - 45 метров, скорость полета - 8 километров в секунду.