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//Наука

НАСА ведет прямой эфир полета астероида 2012 DA14 (Смотреть сейчас)

15 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

 
Минимальное расстояние астероида от Земли составит 27,7 тысячи километров, в то время как орбита геостационарных спутников составляет 35,8 тысячи километров.
 
Полет астероида будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАСА, специалисты которого намерены исследовать строение астероида 2012 DA14 за короткое время сближения.
 
Земляне могут наблюдать полет астероида в бинокли или телескопы, с Землей 2012 DA14 сблизится на минимальное расстояние в 23 часа 20 минут мск, скорость небесного тела - 8 километров в секунду.
ЕП

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