НАСА ведет прямой эфир полета астероида 2012 DA14 (Смотреть сейчас)

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15 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]

В пятницу 15 февраля астероид 2012 DA14 диаметром 45 метров, открытый всего лишь год назад испанскими астрономами, пролетит в минимальном расстоянии от Земли, НАСА покажет в прямом эфире полет астероида 2012 DA14.

Минимальное расстояние астероида от Земли составит 27,7 тысячи километров, в то время как орбита геостационарных спутников составляет 35,8 тысячи километров.

Полет астероида будет транслироваться в прямом эфире на сайте НАСА, специалисты которого намерены исследовать строение астероида 2012 DA14 за короткое время сближения.

Земляне могут наблюдать полет астероида в бинокли или телескопы, с Землей 2012 DA14 сблизится на минимальное расстояние в 23 часа 20 минут мск, скорость небесного тела - 8 километров в секунду.