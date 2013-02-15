//Наука
НАСА ведет прямой эфир полета астероида 2012 DA14 (Смотреть сейчас)
15 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]
//Наука
15 февраля 2013, 07:01 [ «Аргументы Недели» ]
В мире
Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…
Директор СВР России Сергей Нарышкин, комментируя атаку беспилотниками нефтяных предприятий нефтяной компании Saudi Aramco на востоке Саудовской Аравии, заявил, что угроза…
Общество
Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода "Северный поток – 2". Подчеркивается, что строительство завершено на 81 процент.
Во вторник, 17 сентября, стало известно, что "Газпром" уложил по дну Балтийского моря, 1989 километров газопровода…
Гость главного редактора «АН» Андрея Угланова – первый заместитель…
Новостные ленты сообщают: «Актер театра «Современник» Д. Смолев…
1 сентября вышел новый альбом рок-группы «Алиса» под названием…
Когда летает «Эрбас» А350, становится страшно – кажется, что…
Профессионалы рыбной отрасли на днях выступили с очень смешным…
В этом году 1 сентября – День знаний – выпало на воскресенье. В Книге…
Приблизительно к 2023 г. должны построить новомосковскую линию метро…
Футблистов Александра Кокорина и Павла Мамаева во вторник, 17 сентября, выпустили из колонии в Белгородской области. Спортсменов родственники…
Эксперт общества клинических онкологов Григорий Кобяков назвал несколько основных признаков рака мозга. Врач-онколон назвал одним из первых…
Шоу-бизнес
СМИ узнали, что актриса Анастасия Заворотнюк в Германии перенесла трепанацию черепа. Во время операции ей удалили опухоль. В Германии Заворотнюк…
Приход к власти во Франции Эммануэля Макрона – результат отторжения прежних элит на фоне последствий глобализации. Он выступает за «счастливую»…
Самая экстравагантная пара российского шоу-бизнеса тайно поженилась
Шоу-бизнес
Скандальное видео с выступления Димы Билана в Самаре облетело всю Сеть и заметно подпортило певцу карму, после чего артист решил прославиться хорошими делами. Для этого…
Президент России Владимир Путин во вторник, 17 сентября, на конгрессе всемирного учредительного фонда "Керен ха-Йесод" в Москве заявил, что пересмотр итогов Второй…
Меган Маркл наконец обратила внимание на то, что теряет популярность среди британских подданных и решила исправить ситуацию. Помогать ей в этом будет Кейт Миддлтон.
В минувший понедельник, 16 сентября, певица Валерия опубликовала на своей страничке забавный снимок. Некоторые поклонники сочли, что на этом кадре артистка напоминает…
Владимир Жириновский предложил «продлить лето» и перенести начало учебного года с сентября на октябрь. Лидер ЛДПР считает, что таким образом получится развить в стране…
Цель новой системы — предоставить россиянам возможность сформировать за счет личных взносов дополнительные источники пенсионного дохода в системе негосударственного…
Жаркое из блогов
Лидер в антирейтинге - ЮАР. Об этом пишет Forbes. По словам президента компании World Aware, проводившего оценку глобальных рисков для бизнеса, мужчинам "на 100 процентов…
Виталина Цымбалюк-Романовская резко высказалась о воссоединении актера и режиссера Армена Джигарханяна с его бывшей супругой Татьяной Власовой, на которой он был женат…
Общество
Смайлик 19 сентября отмечает свой день рождения. Что скрывается за желтой улыбкой и какие факты она хранит в себе?
Фигуристка Татьяна Навка, солирующая в ледовых шоу с супругом актрисы Анастасии Заворотнюк Петром Чернышевым, рассказала о предстоящих гастролях в Санкт-Петербурге.
Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян во вторник, 17 сентября, сделал важное заявление: страна планирует довести двусторонний товарооборот Российской Федерации и Китая до 200…
Представитель Министерства иностранных дел Чехии Зузана Штихова днем во вторник, 17 сентября, отреагировала на протест посольства Украины в связи с посещением Республики…
Днем во вторник, 17 сентября, стало известно, что заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки по политическим вопросам Дэвид Хейл прибыл с визитом…
Жаркое из блогов
Вот не расстреляли бы царские войска шествие 9 января 1905 года — что бы было? Или точнее попала бы в цель Фанни Каплан... Или маршал Жуков на слова хрущёвцев "берите…
На проспекте Вернадского на западе Москвы машина "скорой помощи" столкнулась с автобусом и легковым автомобилем. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщил представитель…
Советник консульского департамента Министерства иностранных дел РФ Антон Скворцов во вторник рассказал, почему россияне часто попадают в дорожно-транспортные происшествия…
Комитет городского имущества Рижской думы одобрил выделение территории площадью 7158 квадратных метров на нужды частной организации, которая планирует в одном из районов…
Шоу-бизнес
Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…
Военнослужащий Росгвардии в понедельник, 16 сентября, погиб на учениях под Смоленском. Во время учений двоих военнослужащих бронетранспортер сбил на территории…
В телах большинства исследованных немецких детей в возрасте до 17 лет ученые обнаружили микроскопические частицы пластика. С 2014 по 2017 годы ученые исследовали мочу…
Происшествия
Студент судостроительного колледжа напал с ножом на своего шестнадцатилетнего сокурсника в Санкт-Петербурге. Пострадавший молодой человек был экстренно госпитализирован…
Советник губернатора Ульяновской области Сергея Морозова по IT-сфере, экс-глава аппарата губернатора и правительства региона Светлана Опенышева во вторник извинилась…
Общество
Шоу-бизнес
Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…
Шестилетний ребенок, который пять дней провел один рядом с телом собственной матери в башкирском Янауле, попал в реанимацию. Мальчика ранее обнаружили в квартире в крайне…
Общество
Во вторник, 17 сентября, жители Подмосковья увидели первый снег. Согласно последней информации, предоставленной очевидцами, осадки были замечены сегодня утром в городе…
Происшествия
В Подмосковье поезд насмерть сбил подростка, который переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Наезд на несовершеннолетнего совершил состав, который следовал…
Мать и отчим футболиста Александра Кокорина приехали на автомобиле забрать его после освобождения из колонии. Кокорины мечтают поспать комфортно и съесть кусок хорошего…
Женщина, сбросившая ночью двоих детей с моста на проспекте Защитников на юго-востоке Москвы, помещена в психиатрическую больницу. Дети чудом остались живы. Пострадавших…
Актриса Вера Алентова рассказала, почему отказалась сниматься в фильме своего мужа Владимира Меньшова "Любовь и голуби". Роль, которую предлагали ей, впоследствии…
О драме взаимоотношений Европы и России, постамериканском мире и французском проекте мироустройства в интервью с руководителем Центра французских исследований Института…
Грудной ребенок утонул в наполненной ванной в квартире в центре Москвы, пока его отец разговаривал по телефону. Соответствующую информацию предоставил источник…
Актера Павла Устинова приговорили к колонии. Он проходил по «московскому делу», судебному процессу над участниками летних протестных акций. Следствие установило, что…
Официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, какая свадьба была у нее. Дипломат в 2005 году вышла замуж за менеджера одной из российских компаний Андрея…
СМИ сообщают, что старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк накануне вечером посетила маму в московской больнице. Согласно некоторым данным, знаменитость страдает…
Первый и единственный президент Крыма Юрий Мешков, который перенес инсульт во время отдыха в Турции, доставлен в Россию. Об этом во вторник, 17 сентября, сообщила…
Kraft Heinz и другие мировые гиганты пищевой промышленности теряют миллиарды долларов из-за изменений вкуса миллениалов. Об этом говорится в публикации, подготовленной…
Под Киевом неизвестные бросили бутылку с зажигательной смесью через забор дома бывшего руководителя Национального банка Украины Валерии Гонтаревой. Дом полностью сгорел.
Житель Китая заплатил крупную сумму, чтобы клонировать своего любимого кота, который скончался. Согласно последней информации источников, данная процедура обошлась…
Законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах с залами до 20 кв. м, расположенных в жилых домах, поддержан в правительстве. Эксперт считает, что…
В башкирском городе Янаул шестилетний мальчик пять дней находился один в квартире с телом матери. Соответствующую информацию предоставил осведомленный источник…
Петр Порошенко, находясь на посту президента Украины, сдал непризнанным республикам Донбасса около трех тысяч квадратных километров территории. Об этом заявил Андрей…
Александр Кокорин, во вторник, 17 сентября, освобожденный из колонии, подписал новый контракт с санкт-петербургским клубом «Зенит». Футболист Павел Мамаев и Александр…
Министерство культуры готовит проект поправки в закон о защите исторического наследия. Ведомство предлагает снять с фасадов исторических зданий кондиционеры, спутниковые…
Культура
Народный артист РСФСР, известный актер и режиссер Владимир Меньшов во вторник, 17 сентября, празднует юбилей. Создателю легендарного фильма "Москва слезам не верит"…
Бизнесвумен Лена Ленина написала слова поддержки в адрес актрисы Анастасии Заворотнюк. "Но мне бы хотелось обратиться к журналистам с просьбой не выдумывать, а то…
29-летняя жительница английского города Нанитон, графство Уорикшир, удивила пользователей сети редкой фобией. Согласно последней информации, молодая девушка из-за страха…