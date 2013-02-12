Учёные из Великобритании раскрыли природу аутизма и шизофрении, оказывается, что гены, этих заболеваний активизируются лишь во время развития мозга плода, показали результаты исследования, проведенного над мышами.

Такое открытие сделали биологи из Оксфорда, группа ученых наблюдали за развитием зародыша мыши с пятнадцатого дня после зачатия, в итоге гены аутизма и шизофрении в подпластине зародыша, где формируется кора головного мозга, активны были только на ранних этапах развития эмбриона и в первые несколько дней жизни детенышей.

Ученые считают, что аномалии, вызывающие расстройства психики, могут быть исследованы только на ранних стадиях формирования плода.