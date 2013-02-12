К Земле приближается астероид 2012 DA14, небесное тело приблизится к Земле на минимальное расстояние в пятницу 15 февраля, астрономы НАСА планируют исследовать радиоволнами 45-метровый астероид 2012 DA14.

Астрофизиков интересуют параметры вращения астероида, это важно при расчете его траектории, когда он в следующий раз приблизится к Земле.

Небесное тело открыли всего лишь год назад - в феврале 2012 года. Ожидается, что в пятницу он пролетит на расстоянии около 27,7 тысячи километров от поверхности Земли.

Масса потенциально опасного для Земли астероида - около 130 тысяч тонн.