«Прогресс М-18М» успешно пристыковался к МКС 12 февраля в 00:35, «Прогресс М-18М» причалил к стыковочному отсеку (СО) «Пирс», корабль доставил на станцию грузы, необходимые для поддержания полёта МКС в пилотируемом режиме и научной работы.

Суммарная масса всех доставленных на МКС грузов составила более 2,5 тонн, уточняет пресс-служба Роскосмоса.

На МКС продолжает работу экипаж 34/35-й длительной экспедиции в составе командира Кевина Форда (НАСА), бортинженеров Олега Новицкого, Евгения Тарелкина и Романа Романенко (Роскосмос), Криса Хадфилда (Канадское космическое агентство) и Томаса Машбёрна (НАСА).