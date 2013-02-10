На МКС среди прочих грузов доставят сырокопченые колбаски с сыром и чесноком, как запланировано, космический грузовик "Прогресс М-18М" отправится в полет к МКС в понедельник, 11 февраля, в 18.41.

Глава отдела питания Института медико-биологических проблем Российской академии наук Александр Агуреев сообщил СМИ, что "В продуктовую укладку экипажу положили яблоки, грейпфруты, апельсины, лимоны, чеснок, а также, по дополнительной просьбе, копченые колбаски «пивчики» с сыром и чесноком".

Всего на МКС доставят более двух с половиной тонн грузов: научное оборудование, комплектующие для станции, топливо.