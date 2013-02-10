Марсоход Curiosity впервые пробурил скважину в поверхности Красной планеты

Американскому марсоходу Curiosity ("Кьюриосити")впервые в истории удалось пробурить пробную скважину в поверхности Красной планеты. Curiosity получил первые образцы марсианской породы.

В субботу, 9 февраля, американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что марсоход с помощью установленного на его руке-манипуляторе бура пробурил в мелкозернистой осадочной породе на поверхности Кратера Гейла отверстие шириной 0,63 дюйма (1,6 сантиметра) и глубиной 2,5 дюйма (6,4 сантиметра). Обработка грунта будет продолжаться при участии исследователей с Земли в течение ближайших дней. Американские ученые попытаются найти следы влаги, а также выяснить, могли ли на Красной планете существовать бактерии.

Основной срок миссии "Кьюриосити" на Марсе рассчитан на два года. За это время, модуль должен провести всестороннее изучение окружающей среды в кратере Гейла на поверхности планеты. Аппарат работает на поверхности Марса с августа прошлого года. За все время работы марсоходу уже удалось обнаружить пересохший ручей, провести анализ грунта, обнаружив в нем следы кислорода и хлора.