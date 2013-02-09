Начались испытания американского зонда MAVEN

Начались испытания американского зонда NASA MAVEN, предназначенном для миссии на Марс, автор зонда - компания Lockheed Martin Maven (Mars Atmosphere and Volatile EvolutioN), зонд отправится к Марсу в октябре 2013 г.





Зонду NASA предстоят испытания на устойчивость к вибрации, условиям вакуума, экстремально высоким и низким температурам и космической радиации.

Проект Maven был одобрен NASA в октябре 2010 года.