«Прогресс М-18М» вывезен на стартовый комплекс

Вывоз ракеты космического назначения (РКН) «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем (ТГК) «Прогресс М-18М» на стартовый комплекс (СК) площадки 1 состоялся на космодроме Байконур, сообщает Роскосмос.

Пуск «Союз-У» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс М-18М» запланирован на 11 февраля, космический грузовик доставит на Международную Космическую Станцию (МКС) более 2,5 тонн грузов – научное оборудование и комплектующие для станции, топливо для поддержания ее орбиты, продукты питания, воду и воздух для космонавтов.