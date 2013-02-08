К Земле летит подобие Тунгусского метеорита

По данным ученых НАСА, к Земле приближается астероид, который можно сравнить с Тунгусским метеоритом, а сила столкновения его с нашей планетой, по утверждению астрономов, может равняться тысяче атомных бомб, сброшенных на Хиросиму в 1945 году.

На сайте НАСА сообщается, что метеорит 2012 DA14 пролетит над Землей 15 февраля на расстоянии 27,7 тысяч километров, траектория его полета пройдет между нашей планетой и ее искусственными спутниками. Его путь предсказуем и не угрожает не только планете, но и космическим кораблям. После чего метеорит станет лишь космическим телом, пролетевшим ближе всего к Земле из когда-либо наблюдавшихся человеком объектов такого размера: 45 метров в ширину и весом 130 тысяч тонн.

Эксперты НАСА отмечают, что встреча со схожим астероидом происходит лишь раз в 40 лет, а столкновение - один раз в 1200 лет. В случае столкновения размер подобного астероида не сможет повлиять на траекторию Земли, однако нельзя исключать уничтожения целых регионов.

Астероид можно будет наблюдать через любительские телескопы, он пролетит мимо Земли со скоростью 35,8 тысяч километров в час. При хорошей погоде его будет видно в некоторых районах Европы, а также в Азии и Африке. В непосредственной близости от Земли и Луны астероид будет находиться 33 часа и максимально приблизится к планете 15 февраля в 23:20 по московскому времени, пересекая небо с юга на север.