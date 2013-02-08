Путин в Кремле вручил премии молодым учёным (ВИДЕО)

Владимир Путин в пятницу в Екатерининском зале Кремля вручил премии Президента в области науки и инноваций для молодых учёных за 2012 год. Лауреатами премий стали Надежда Бокач, Фёдор Игнатов, Корнелий Тодышев, Андрей Усачёв и Дмитрий Чудаков.

Премии присуждены за исследования в области биомедицины, органического синтеза, исследования элементарных частиц и изучения древнерусской культуры.

8 февраля в России - День науки. "В День российской науки, по установленной традиции молодым учёным, которые добились выдающихся успехов, вручаются премии Президента Российской Федерации.

Искренне поздравляю с профессиональным праздником лауреатов, всех, кто посвятил жизнь науке, расширению горизонтов познания, кто искренне служит любимому делу, вкладывает в него душу", - сказал в приветственном слове Владимир Путин.