Астероид 2012 DA14 можно будет увидеть в бинокль в День влюбленных

Астероид 2012 DA14 пролетит на высоте 22200 миль над поверхностью Земли 14 февраля, в День святого Валентина. Для всех влюбленных это будет оригинальный сюрприз - астероид, который пролетит настольно близко от нашей планеты Земля, что его можно будет увидеть в бинокль.

Астероид пересечет орбиту спутников и МКС по хорде, войдя в верхние слои стратосферы. Размеры астероида небольшие – около 50 метров в поперечнике. В случае столкновения астероида 2012 DA14 с Землей взрыв был бы как от бомбы в 2,5 мегатонны. В результате образовалась бы яма, размером с большой город.

По данным НАСА, которое ведет наблюдение за астероидом, он будет недостаточно освещен Солнцем в момент пролета над землей, и его нельзя будет увидеть невооруженным глазом, но любительский телескоп или мощный бинокль будут вполне достаточны для наблюдения, сообщает портал argumentiru.com.

Для астрономов наилучшие условия наблюдения, по данным НАСА, складываются в Индонезии. В Восточной Европе, Азии и Австралии астероид также будет хорошо виден почти повсюду.