Ученые обнаружили юные звезды-близнецы

Американские ученые обнаружили в созвездии Персея необычную юную пару - две протозвезды в состоянии формирования, вращающиеся друг вокруг друга. Звездам около 100 тысяч лет - совсем молодые по меркам космоса.

Пара вертится во Вселенной на расстоянии около 950 световых лет от Земли. Группа астрономов под руководством Джеймса Мьюзролла из Института космического телескопа через телескоп Spitzer в инфракрасном диапазоне заметили в свечении пары удивительную особенность – каждые 25,34 дня яркость звезд возрастает в десять раз.

Именно удивительная периодичность заинтересовала ученых. Астрономы считают, что свечение вызвано регулярным сближением протозвезд, которое вызывает возмущение в окружающем их газопылевом облаке. Пыль падает на звезды, их масса увеличивается, и они вспыхивают. Звезды вращаются друг вокруг друга на очень близком расстоянии, но по эллипсоидным орбитам, пишет АРГУМЕНТЫРУ.РФ.

Ученые предполагают, что наблюдение за этим молодым объектом позволит им лучше понять природу двойных звезд.