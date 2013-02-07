Ракета-носитель "Союз-2.1а" успешно вывела на заданную орбиту разгонный блок "Фрегат" и шесть космических аппаратов системы мобильной телекоммуникационной связи к Globalstar. Старт "Союза" состоялся в среду с космодрома Байконур на территории Казахстана.

По данным Роскосмоса, зафиксировано отделение третьей ступени ракеты-носителя. Все идет по циклограмме. Все космические аппараты в назначенное время отделились от разгонного блока "Фрегат" и заняли свое место на высоте около тысячи километров. Совместно с запущенными ранее они будут обеспечивать передачу данных для мобильных телефонов ближайшие 15 лет.