В среду с космодрома "Байконур" стартовала ракета-носитель "Союз-2.1а" с шестью космическими аппаратами низкоорбитальной системы связи Globalstar-2. Старт "Союза" состоялся в расчетное время.

С ближайшие минуты должно произойти отделение двух космических аппаратов Globalstar-2 от разгонного блока "Фрегат".

Старт "Союза", запланированный на 5 февраля, был перенесен на резервный день решением госкомиссии на Байконуре за два часа до запуска из-за плохой погоды.