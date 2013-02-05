Пыльные бури на Марсе - фантастическая красота и беда (ВИДЕО)

Ужасные пыльные бури на Марсе - одна из главных бед. Но на Земле такую фантастическую красоту фантастических молний не увидишь. Высота пылевых столбов, по наблюдениям орбитальных аппаратов, достигает многокилометровых высот над поверхностью Красной планеты. Но механизм их пока ученым неясен.

Спутник Mars Express, на котором установлена камера с высоким разрешением OMEGA, показал, как шарообразое образование из пыли нагревается на солнце и выстреливает вверх, как ракета, за счет быстро поднимающегося атмосферного потока. Эти атмосферные явления получили название «реактивные пылевые бури». Видео можно увидеть на сайте argumentiru.com.