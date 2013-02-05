В Великобритании нашли останки короля Ричарда III, эксперты-генетики из университета Лестера завершили экспертизу образцов ДНК останков человека, найденных в ходе раскопок под автомобильной парковкой в Лестере.

Итоги экспертизы обнародованы на пресс-конференции, в ходе которой ведущий археолог университета Лестера Ричард Бакли заявил, "можно почти с полной уверенностью утверждать, что это Ричард".

Ранее на парковке были найдены руины монастыря, снесенного в 30-е годы XVI века, останки человека были найдены в древнем фундаменте монастыря. Смерть человека носила насильственный характер, позвоночник его скелета был деформирован, а череп размозжен.