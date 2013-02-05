В космос отправляется известная порнозвезда Коко Браун, полет в космос звезды "кино для взрослых" - часть миссии проекта SpaceXC (Space Expedition Corporation) в 2014 году, первые 100 тыс$ Коко Браун уже заплатила.

Для поклонников темнокожая красавица уточнила, что не намерена сниматься в порно на околоземной орбите, так как хочет быть, прежде всего, космической туристкой.

В настоящее время порноактриса Коко Браун проходит серию практических занятий по антигравитации и прочие тренировочные циклы, пишут западные СМИ.