Работы по подготовке к пуску «Союз-2.1а» с «Глобалстар-2» ведутся по графику

На старте пл.31 космодрома Байконур в соответствии с графиком подготовки ведутся работы по подготовке к пуску «Союз-2.1а» с блоком космических аппаратов (КА) «Глобалстар-2», сообщает пресс-служба Роскосмоса.

3 февраля проведены операции по графику второго стартового дня, специалисты Роскосмоса выполнили набор стартовой готовности разгонного блока «Фрегат» и генеральные испытания по имитации старта и полета РКН «Союз-2.1а», вплоть до отделения головного блока (ГО).

Сегодня, как запланировано, состоится пуск ракеты космического назначения «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» и шестью космическими аппаратами системы мобильной телекоммуникационной связи «Глобалстар-2».