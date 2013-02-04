Кузбасский Йети оказался американским медведем редкой породы

Профессор Брайан Сайкс из Оксфорда развенчал миф о существовании так называемого кузбасского йети. По лесам Кузбасса бродит не снежный человек, а всего лишь медведь редкой породы.

Образцы шерсти, полученные учеными университета Оксфорда из Кемеровской области и позиционированные как кусочки шерсти йети, принадлежат барибалу, или черному медведю. Рост этого животного достигает двух метров, что, по словам очевидцев, совпадает с размерами шорского йети. Об этом пишет британская газета The Sun со ссылкой на ученых.



Однако, по данным ученых, вид этого медведя обитает исключительно на территории Северной Америки. Генетики пока не могут объяснить, откуда в Сибири взялся медведь, который не встречается за пределами США.



Напомним, ранее образцы шерсти, обнаруженной в кузбасских лесах, исследовали в лабораториях Москвы, Петербурга и Айдахского университета (США). ДНК-анализ показал, что кожный покров не мог принадлежать ни человеку, ни примату. Как ранее сообщали «АН», сразу 3 лаборатории мирового уровня, закончив исследования ДНК тех шерстинок, заявили: Это шерсть существа, которое, по биологическим показаниям, стоит ближе к Человеку разумному, чем обезьяны. Йети отличается от человека – в плане ДНК - всего на доли процента!



Сами жители Кузбасса в существовании снежного человека не сомневаются. Они признали йети символом региона и отмечают его день рождения флешмобами, сообщает russkiymir.ru. В ближайшее время на территории Кемеровской области будет создан «Йети-парк». Резиденция снежного человека разместится на горнолыжном курорте Шерегеш в Таштагольском районе.



