Марсоход Curiosity начал долбить Красную планету

Американский марсоход опробовал систему бурения поверхности Красной планеты в кратере Гейла. На сделанных до и после бурения фотоснимках заметны проделанные в породе углубления.

Хотя более ранние аппараты такого рода обладали способностью соскабливать образцы с каменистой поверхности, Curiosity располагает настоящей системой бурения, состоящей из нескольких инструментов.



Отмечается, что это лишь первый шаг в реализации рассчитанной на два года программы исследований.Процесс бурения разбит специалистами в центре управления NASA на несколько этапов.



Вначале им предстоит убедиться, что участок породы подходящий для дальнейшего исследования. Далее в нем будет пробурено несколько пробных скважин с использованием как инструментов ударного действия, так и вращающихся буров, сообщает vz.ru. И только затем превращенный в мелкую пыль образец пробуренной породы поступит в бортовые лаборатории марсохода.



«Бурение плиты, названной Джон Клейн (в честь сотрудника лаборатории, скончавшегося в 2011 году), и получение образцов станут наиболее сложным этапом деятельности аппарата с момента его спуска. Такого на Марсе никогда не проводилось», – уточнял руководитель миссии марсохода Ричард Кук.



Ранее «АН» сообщали: американский марсоход Curiosity обнаружил на Марсе простые органические молекулы. Глава Лаборатории реактивного движения, участвующий в изучении Красной планеты, Чарльз Элачи сообщил, что информация Curiosity - это предварительные выводы.



