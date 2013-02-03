Учёные: Дети угадывают мысли других людей

Учёные уверены, что дети в возрасте 18 месяцев угадывают мысли других людей, исследование провели американские ученые, ранее было принято считать, что телепатия появляется у детей только к четырем годам.

Выводы ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сделали на основании двух проведенных исследований. Теперь можно утверждать, что так называемая теория сознания - способность к пониманию ментального состояния другого человека - вполне может развиться в очень раннем возрасте, пишут Интернет-СМИ.