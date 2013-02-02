15 февраля астероид DA14 приблизится к Земле на опасное расстояние, диаметр астероида,по оценкам ученых, 50 метров, астероид пересечет геостационарную орбиту Земли и пролетит ближе, чем спутники GPS.

Ожидается, что минимальное расстояние, на которое может приблизиться к Земле астероид, - 27 680 км.

Специалисты НАСА считают, что астероид образован из камня, а не из металлов.