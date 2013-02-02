Российские ученые вырастили трансгенные растения для иммунитета

Российские ученые вырастили трансгенные растения, поддерживающие иммунитет: морковь, табак и горох поддержат иммунитет и даже смогут бороться с вирусами, так как синтезируют белок интерферон.

Провели эту работу исследователи из Санкт-Петербургского государственного университета во главе с профессором Людмилой Лутовой, пишут Интернет-СМИ.

Выращенные трансгенные растения проверяют на качество.