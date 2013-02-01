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Рекордное погружение в Лабынкыр на полюсе холода совершили российские учёные

1 февраля 2013, 15:49 [ «Аргументы Недели» ]

Рекордное погружение в Лабынкыр на полюсе холода совершили российские учёные
Фото с сайта www.rgo.ru

Русское географическое общество в пятницу распространило сообщение о том, что руководитель подводного исследовательского отряда РГО Дмитрий Шиллер выполнил рекордное погружение на дно озера Лабынкыр в полюсе холода.

Сообщение о погружении передали в РГО по спутниковому телефону из Якутии.

Лабынкыр является одним из самых холодных озер в мире, сейчас температура его воды составляет всего два градуса Цельсия (при минус 42 "на улице"). По оценке Русского географического общества, это погружение может быть внесено в Книгу рекордов Гинесса после проверки данных и регистрации рекорда в доказательной базе.

Озеро Лабынкыр в Оймяконском улусе Сахи расположено на высоте 1020 метров над уровнем моря. Его длина составляет 14,3 километра, ширина ─ около четырех километров, а средняя глубина - 52,6 метра. На дне озера расположена аномальная трещина, увеличивающая глубину Лабынкыра до 80 метров. Именно в эту трещину Шиллер и выполнил погружение. При этом температура окружающего воздуха составила -42 градуса Цельсия.

Погружение в озеро выполнялось в исследовательских целях. Прежде в якутское озеро никто не погружался из-за чрезвычайно низких температур.

С чудовищем на дне озера Дмитрий Шиллер не встретился, а вот образцы растительности и видеосъемку дна  ему  удалось доставить на поверхность.  Подробности и фотографии этого уникального погружения РГО ожидает получить сегодня,  около 20:00 по московскому времени, когда экспедиция войдет в зону устойчивой спутниковой связи.

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