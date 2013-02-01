НАСА запустит самый большой солнечный парус в 2014 году, парус площадью 1200 квадратных метров будет, как предполагается, в будущем использоваться для дальних межзвездных полетов исключительно за счет энергии Солнца.

Первоначальная цель запуска солнечного паруса - мониторинг космической погоды.

Вес паруса - не более 32 килограммов, первый запуск на орбиту запланирован на 2014 год, в текущем году солнечный парус пройдет наземные испытания, уточняют в НАСА.

Первым солнечным парусом стал зонд японского производства IKAROS в 2010 году.