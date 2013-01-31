Twitter в четверг вечером работал с перебоями

Сервис микроблогов Twitter вечером в четверг работает с перебоями. Для части пользователей он вообще недоступен. При попытке зайти появляется сообщение: «Twitter перегружен. Пожалуйста, повторите попытку позднее».

В заявлении компании говорится: «Некоторые пользователи могут испытывать затруднения с доступом к Twitter. Наши специалисты работают над решением проблемы». Причины сбоя не уточняются.

За последние две недели для Twitter нынешний сбой — уже третий случай, передает РИА Новости. Ранее пользователи оставались без доступа к сервису микроблогов как через браузеры, так и через мобильные приложения на несколько часов 16 и 21 января.