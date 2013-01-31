Во взаимоотношениях птиц важную роль играет «эффект Клуни»

Британские ученые обнаружили, что у мужских особей некоторых садовых птиц со временем, как и у людей, седеют перья, благодаря чему они становятся более привлекательными для самок. Орнитологи назвали это явление «эффектом Клуни», в честь известного голливудского актера Джорджа Клуни, одной из наиболее привлекательных черт многие женщины считают как раз его рано поседевшую шевелюру.

С точки зрения самок таких представителей птичьего мира, как галки, воробья и черного дрозда, наличие седых перьев у самцов говорит об их большем опыте в поиске пищи и умении вить гнезда, в сравнении с другими самцами.

«Эффект Клуни» характерен далеко не для всех птиц.

«Наше исследование показало, что чем больше белого оперения у самцов снегирей, тем меньше у них шансов найти себе пару перед самцами, у которых доминирует розовый окрас», - цитирует Times Тима Харрисона из Национального сообщества орнитологов.