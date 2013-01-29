У жителей Сибири ученые обнаружили особый ген

У коренных жителей Сибири ученые обнаружили особый ген, который помогает им выживать в условиях холода. О результатах своих исследований ученые Кембриджского университета рассказали на антропологической конференции, пишет ScienceNow.

На конференции ученые пояснили, что исследование генетических особенностей различных этносов имеет важное значение воссоздания исторической картины антропогенеза.

В ходе исследования генетики взяли образцы ДНК у двух сотен представителей 10 коренных сибирских этносов. Ученые провели сложный анализ распределения вариантов (аллелей) генов с целью обнаружения тех из них, которые стали объектом положительного отбора за время существования человека в Сибири.

Ученым удалось обнаружить три гена, некоторые варианты которых избирательно представлены у сибиряков: UCP1, ENPP7 и PRKG1.

Первый ген - UCP1, кодирует белок термогенин, который заставляет митохондрии производить тепло, вместо того, чтобы использовать химическую энергию на синтез АТФ. Второй ген - ENPP7, связан с метаболизмом жиров и,как полагают авторы открытия, помогает жителям севера справляться с жирной животной пищей. Третий ген - PRKG1, связан с механизмом сокращения гладкой мускулатуры, работа которой крайне важна для терморегуляции тела.

Один из вариантов гена UCP1 преимущественно встречался у представителей южных народов Сибири, а ген PRKG1 - у северных народов Сибири.